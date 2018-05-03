В Шереметьево открыли новый терминал и подземный переход

В международном аэропорту Шереметьево началась коммерческая эксплуатация нового пассажирского терминала В, сообщается на сайте компании. Первый рейс был совершен утром 3 мая «Аэрофлотом» по маршруту Москва – Саратов, пишут «Ведомости».

Новый терминал предназначен для обслуживания внутрироссийских рейсов. До 1 июня авиакомпания намерена перевести в терминал В 46 оборотных рейсов федеральных направлений. Речь, в частности, идет о рейсах в Воронеж, Белгород. Челябинск. Пермь и др.

Кроме того, в Шереметьево построили межтерминальный переход — подземный пассажирский тоннель под взлетно-посадочными полосами, объединяющий северный (терминал В) и южный (терминалы D, E, F) аэровокзальный комплекс аэропорта «под одной крышей». Автоматизированные поезда отправляются каждые четыре минуты.

Как сообщают «Ведомости», строительство нового терминала обошлось в $264 млн, а межтерминального перехода — в $243 млн. Пропускная способность терминала В составит до 20 миллионов пассажиров в год, а общая пропускная способность аэропорта достигнет 55 миллионов пассажиров.