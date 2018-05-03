«Радио Свобода» узнало о рекордном числе попросивших убежища в США россиян

В 2017 фискальном году (закончился в сентябре) американские власти получили от граждан России рекордное для постсоветского периода количество прошений о предоставлении убежища, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на данные Службы гражданства и иммиграции США.

В прошлом году было подано 2 664 прошения об убежище, почти на 40% больше чем годом ранее и почти в два раза больше, чем в 2012 году, когда начался третий президентский срок Владимира Путина. Предыдущий рекорд был установлен в 1994 году, когда было подано 2127 прошений.

В статистике Службы не указываются причины, по которым заявители просили убежище, однако правозащитники и юристы, специализирующиеся на иммиграции, указывают на вступление в силу в 2013 году российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Опрошенные радиостанцией адвокаты в качестве причин также называют «преследования в форме сфабрикованного уголовного дела, преследование по политическим мотивами, и случаи, связанные с бизнесом.

Для получения убежища в США заявитель должен доказать, что на родине он подвергается преследованию (или существует угроза такого преследования) по расовым, религиозным, национальным, политическим мотивам или из-за принадлежности к определенной социальной группе.