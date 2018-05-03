Financial Times узнала о предстоящем назначении Кудрина в администрацию президента

Бывший министр финансов Алексей Кудрин займет «высокую» должность в администрации президента после инаугурации Владимира Путина, сообщили несколько источников Financial Times. По их словам, Кудрину поручат разработку экономической стратегии.

«Наиболее вероятен сценарий, по которому Кудрин получит пост в администрации президента», — сказал изданию чиновник из правительства. Должность будет называться «представитель президента по международному сотрудничеству в сфере экономике», добавил он. Как отмечает Financial Times, это назначение станет попыткой восстановить отношения с Западом в условиях санкций.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале сообщил, что «возможность назначения Кудрина активно обсуждается в АП. Речь идет о первом заме главы АП по экономике с широкими полномочиями. Возможно и вероятно, но президент решения еще не озвучил».

В апреле издание The Bell узнало, что премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с Кудриным реформу госуправления, которую называют «административной гильотиной».

В марте 2018 года Кудрин написал статью, в которой перечислил задачи будущего правительства, вступающего в свои права в мае этого года после инаугурации президента. На проведение реформ он отвел два года, назвав этот срок «форточкой возможностей». Колонка Кудрина вызвала большую дискуссию в СМИ и социальных сетях.

В конце мая 2017 года Кудрин представил предложения по развитию экономики и реформам в 2018–2024 годы.

Алексей Кудрин в течение десяти лет возглавлял Минфин. Осенью 2011 года он заявил, что уйдет из правительства, если его возглавит тогдашний президент Дмитрий Медведев. Кудрин пояснил, что не согласен с проводимой Медведевым экономической политикой, в том числе с увеличением расходов на оборону.

После этого Кудрин подал в отставку. Весной 2012 года он возглавил Комитет гражданских инициатив, в ноябре 2013 года Кудрин вошел в президиум Экономического совета при президенте, а весной 2016 года стал заместителем председателя этого совета и возглавил совет Центра стратегических разработок.