СМИ сообщили о стрельбе в одном из банков Еревана

обновлено Напавшим на банк HSBC в центре Еревана оказался полковник армянской полиции Даниель Даниелян, сообщает Интерфакс со ссылкой пресс-службу правоохранительных органов Армении.

В Ереване неизвестный вооруженный мужчина напал на филиал банка HSBC, сообщают СМИ.

Sputnik Армения со ссылкой на очевидцев пишет о раненых. Точных данных нет: один собеседник рассказал об одном раненом, другой — о двух.

По данным портала Shamshyan.com, погиб один человек, на месте происшествия обнаружены гранаты и оружие. Lragir со ссылкой на очевидцев сообщает, что мужчина был с гранатой в руках и в маске.

По данным портала Tert.am, вооруженный человек пытался ограбить банка и сумел завладеть ценностями. Охрана пыталась его остановить, но он успел выстрелить. Преступник вынес деньги, однако полицейские задержали его на выходе.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.