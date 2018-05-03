Жители Нижнего Новгорода перекрыли фурой дорогу из-за повышения платы за ЖКХ

В Нижнем Новгороде около 300 человек собрались на стихийный митинг у здания компании «Волгаэнергосбыт» из-за повышения платы за отопление, пишут местные СМИ.

Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода вышли на митинг в знак протеста против резкого увеличения платы за тепло https://t.co/gOnPFu5K24 pic.twitter.com/lYmWeoAZJw — НИА Нижний Новгород (@NIA_NN) May 3, 2018

Жители Автозаводского и Ленинского районов привезли фуру с прицепом и перекрыли движение по проспекту Ильича, где находится здание компании. ГТРК «Нижний Новгород» сообщает, что люди намерены провести народный сход.

Как сообщает «Нижний Новгород on-line», жители получили квитанции с доплатой за отопление от 1,5 тысяч до 12 тысяч рублей. Самая распространенная сумма доплаты — 6 тысяч рублей.

Пресс-секретарь АО «Волгаэнергосбыт» Тимофей Кондратов заявил Интерфакс-Поволжье, что скорректированные счета за отопление приходили жителям и ранее. «Подобная процедура всегда вызывает недовольства граждан», — сказал он. По его словам, в других районах города, где корректировка в квитанциях произошла раньше, «волна негодования уже стихла».

1 мая компания «Волгаэнергосбыт» объявила, «по итогам года производится корректировка платы за отопление с учетом фактических показаний [общедомовых] приборов учета». При невозможности единовременного погашения всей суммы гражданам предлагается оформить беспроцентную рассрочку на 12 месяцев.