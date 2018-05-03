18 чиновников Татарстана предпочли уволиться после требования сдать декларации о доходах

В Татарстане 18 чиновников предпочли уволиться, чем сдать декларации о доходах. Семь из них уже сложили свои полномочия, сообщила журналистам официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«18 человек отказались предоставлять свои сведения о доходах. В основном это районы. Из них семь человек уже сложили свои полномочия, оставшиеся проходят регламентные процедуры. Среди сдавших 37 человек при заполнении справок допустили технические ошибки», — приводит ее слова портал «БИЗНЕС Online».

Данные лица «просто приняли решение не сдавать декларации», ранее за ними не числилось нарушений, цитирует Галимову портад inkazan.ru. «Это частенько происходит», — сказала она, добавив, что ситуация произошла сугубо по инициативе самих нарушителей. В прошлом году, по словам Галимовой, число отказавшихся предоставлять декларации о доходах было «чуть больше».

Всего президенту Татарстану сдали 7 744 тысяч справок о доходах, уточняет «БИЗНЕС Online». Глава Татарстана намеревался лично проанализировать декларации о доходах и расходах республиканских и муниципальных чиновников.