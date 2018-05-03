Новая газета

Роскомнадзор предложил запустить из окна бумажный мячик в поддержку устойчивого интернета

Политика

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Роскомнадзор предложил провести во время чемпионата по футболу акцию в поддержку «устойчивого и быстрого интернета». 

«Всех, кто поддерживает высокое качество интернета на стадионах ЧМ-2018, призываем запустить из окна бумажный мячик-оригами сегодня ровно в семь вечера по местному времени», — предложили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что  «устойчивый и быстрый интернет на стадионе уже давно — предмет первой необходимости. Особенно, когда играет сборная России (чтобы делиться впечатлениями с друзьями, конечно)».

Ведомство опубликовало инструкцию, как собрать бумажный мячик, и попросило через час после акции обязательно собрать все мячики, которые участники найдут у своих домов.

Напомним, аналогичная акция прошла в поддержку свободного интернета и мессенджера Telegram, который Роскомнадзор пытается заблокировать с середины апреля. 22 апреля россияне ровно в семь часов вечера запустили из окон бумажные самолетики и затем собрали их. 

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия примет этот турнир впервые. Российская сборная сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Свой первый матч на турнире команда проведет 14 июня в «Лужниках» против Саудовской Аравии, там же состоится и финал чемпионата.

Теги:
акции, чемпионат мира, футбол, чм-2018, блокировка сайтов, блокировка, telegram, телеграм, дуров, роскомнадзор
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