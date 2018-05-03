Верховный суд Чечни перенес на сутки рассмотрение апелляции на арест главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева

Оюб Титиев в Старопромысловском суде. Март 2018 года. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В Верховном суде Чеченской республики состоялось рассмотрение апелляции адвокатов руководителя Чеченского отделения «Мемориал» Оюба Титиева по поводу избранной меры пресечения. Ранее, 25 апреля, Старопромысловский районный суд на месяц продлил арест Оюбу Титиеву. Продлил фактически тайком — о предстоящем заседании даже не уведомили защитников. Адвокат Марина Дубровина о назначенном заседании узнала случайно, за несколько часов до его начала.

Напомним, Оюб Титиев был задержан 9-го января 2018 года после того, как его автомобиль остановили сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе досмотра машины в нее были подброшены наркотики. Титиева доставили в Курчалоевский РОВД.

Задержание происходило с колоссальными нарушениями, даже без участия понятых. В отделении Титиеву предложили подписать признательные показания — обычно задержанные соглашаются на это без проблем. Но Оюб отказался это делать. Держался уверенно, указал на допущенные нарушения, после чего был вывезен на место задержания еще раз — и вновь задержан, уже с участием понятых и следователя.

Все последующие месяцы адвокаты добивались возбуждения уголовных дел против полицейских, подбросивших наркотики, а следствие делало все, чтобы не допустить появления в деле доказательств невиновности Титиева. Все эти месяцы 60-летний Оюб Титиев находится под арестом.

Сегодня поддержать правозащитника прибыли коллеги и журналисты из многих регионов России и из-за рубежа. На заседании присутствовали представители Human Rights Watch, Amnesty International, ингушского правозащитного центра «Машр», Кабардино-Балкарского правозащитного центра.

Однако подозреваемого в суд не доставили, он участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Задал судье вопрос: «Я не понимаю, почему меня не доставили в суд». Судья объяснял, даже будто оправдывался: мы бы с радостью, но в связи с праздниками нам в СИЗО сообщили, что доставка невозможна, мы решили пойти им на встречу! Мы их должны минимум за сутки уведомить, мы не успевали просто!

До начала заседания адвокат Петр Заикин обратил внимание суда на то, что защитники не были надлежащим образом уведомлены о предыдущем заседании по продлению меры пресечения. «Я случайно оказалась в этот день в Грозном, — подчеркнула адвокат Марина Дубровина. — Если бы я в этот день находилась по месту жительства, то Титиев остался бы вообще без адвокатов». Заикин настаивал на том, что защитники, лишившиеся возможности присутствовать в заседании 25-го числа, готовились представить личные поручительства политиков и общественных деятелей за Титиева. «Нарушения, допущенные судом первой инстанции, не могут быть устранены в апелляционной инстанции», — заключил адвокат Заикин, заявив о необходимости возвращения дела в Старопромысловский суд.

С этим мнением неожиданно согласился прокурор Коптев: «Мы считаем, что доводы стороны защиты обоснованы, право на защиту, очевидно, было нарушено. Однако мы не видим препятствий для рассмотрения дела в апелляционной инстанции, суд может учесть доводы защиты при вынесении решения».

Судья, попросив время на размышление, в удовлетворении ходатайства отказал, пообещав рассмотреть доводы адвокатов при принятии решения.

Вместе с тем, судья Алисултанов уточнил возможность явки адвоката Ильи Новикова в суд. Заседание отложено на завтра — до прибытия Новикова.