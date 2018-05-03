Минкульт предложил перенести премьеру иностранного мюзикла ради отечественного мультфильма

Минкульт попросил прокатную компанию «Вольгафильм» провести переговоры с кинокомпанией СТВ в связи с тем, что у них в один и тот же день (24 мая) выходят премьеры: «Вольгафильм» выпускает на экраны канадско-американский анимационный мюзикл «Распрекрасный принц», а СТВ — российский мультфильм «Садко». Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Прокатчики должны самостоятельно договориться и затем в течение 15 дней уведомить о своем решении ведомство. В качестве «возможной ближайшей даты начала показа фильмов» в Минкульт называет 28 июня, однако не уточняет, какой именно ленте предлагается «подвинуться».

Ведомство ссылается п. 13 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыве прокатного удостоверения на фильм (утверждены постановлением правительства № 143 от 27 февраля 2016 года). Согласно этому пункту, если в министерство поступило две и более заявок на получение прокатного удостоверения на фильмы на одну и ту же дату, схожие по жанру и рассчитанные на одну и ту же целевую аудиторию, ведомство направляет компаниям уведомление о необходимости провести переговоры и согласовать между собой даты премьеры.

Как сообщает РБК, прокатчик «Садко» получил прокатное удостоверение еще 7 марта, а прокатчик «Распрекрасного принца» направил документы на получение прокатного удостоверения 18 апреля. «Тот, кто первый стоял на этой дате, тот должен и остаться», — заявил РБК руководитель кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

«Вольгафильм» была прокатчиком в России ленты «Приключения Паддингтона — 2». Ее премьера должна была состояться 18 января, однако за день до выхода ленты в прокат Минкультуры объявил о переносе премьеры «в интересах российского кино».

Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в работу кинотеатров и впоследствии ведомство отказалось от своих планов, «Приключения Паддингтона — 2» вышли на экраны 20 января.

Помимо этого, Минкульт отозвал прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина», прокатчиком которой тоже является компания «Вольгафильм».