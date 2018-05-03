Суд Волоколамска отказался закрыть свалку «Ядрово»

Городской суд Волоколамска отказался прекратить деятельность мусорного полигона «Ядрово» и отстранить управляющую компанию от работы с ним, сообщает РАПСИ.

Ранее к владельцам свалки «Ядрово» подали в суд восемь исков с просьбой взыскать с компании по 100 тыс. рублей по каждому заявлению на возмещение морального вреда. Местные жители требовали немедленно прекратить сбор и доставку на свалку отходов 2−4 классов опасности, а также провести рекультивацию полигона и передать его в ведение администрации Волоколамского района.

Кроме этого, в исках указывалось, что работа полигона нарушает право людей на благоприятную окружающую среду, истцы требовали эти права восстановить. Пятеро истцов указали, что действуют в интересах детей. Администрация Волоколамского района была указана третьей стороной в иске.

Жители Волоколамска подавали другие иски — к владельцам «Ядрово» на сумму 5,5 млн рублей. Они также жаловались на свалку в Роспотребнадзор. Ведомство выявило нарушение гигиенических требований и попросило Волоколамский городской суд приостановить работу полигона на 90 дней. Однако он лишь оштрафовал оператора полигона «Ядрово» на 150 тыс. рублей. После этого и.о. главы Волоколамска Андрей Вихарев пообещал привлечь оператора полигона к ответственности вплоть до уголовной.

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Протесты против полигона «Ядрово» продолжаются уже несколько месяцев. Люди жалуются на выбросы сероводорода. В марте ситуация обострилась: в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города с симптомами отравления. 17 июня должен состояться местный референдум о закрытии свалки.