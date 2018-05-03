Пашиняна вновь выдвинули на пост премьер-министра Армении

Лидера оппозиции Никола Пашиняна вновь официально выдвинули кандидатом на пост премьер-министра Армении, передает ТАСС сообщение пресс-службы Национального собрания (парламента) страны.

Сообщается, что «кандидатура выдвинута более чем 1/3 депутатов от общего числа». Повторное голосование для избрания премьер-министра республики пройдет 8 мая.

1 мая парламент отказался утвердить Пашинаня премьером. За него проголосовали 45 парламентариев, для избрания необходимы голоса 53. После этого оппозиционер призвал своих сторонников провести «тотальную забастовку». В итоге спустя день правящая Республиканская партия согласилась 8 мая утвердить Пашиняна на посту главы правительства.

Протесты в Армении продолжаются с середины апреля. Их центром стал Ереван. Как отмечают многие СМИ, особенностью уличных протестов в стране является наличие танцев и мангалов с шашлыками.

Россия реагирует на события сдержанно. «Считаем, что это внутренне дело [Армении], и надеемся, что наши армянские друзья сумеют урегулировать [конфликт] и выйти на устойчивую конструкцию и консенсусное решение», — говорил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.