Путин уволил пять генералов полиции и СК и прокуроров двух регионов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей пять генералов полиции и Следственного комитета (СК) и прокуроров двух регионов.
В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что от должностей отстранены начальник управления МВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов и руководитель следственного управления СК по Пермскому краю Марина Заббарова.
Также уволены прокурор Тульской области Александр Козлов,
прокурор Удмуртской республики Сергей Панов.
Отстранены от работы и начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев, замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю Юрий Кузнецов, первый замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД России Иван Лукин, руководитель следственного управления СК по Рязанской области Владимир Махлейдт.
Тем же указом глава государства произвел 16 кадровых назначений.