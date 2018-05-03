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Путин уволил пять генералов полиции и СК и прокуроров двух регионов

Общество

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Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей пять генералов полиции и Следственного комитета (СК) и прокуроров двух регионов.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что от должностей отстранены начальник управления МВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов и руководитель следственного управления СК по Пермскому краю Марина Заббарова.

Также уволены прокурор Тульской области Александр Козлов,
прокурор Удмуртской республики Сергей Панов.

Отстранены от работы и начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев, замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю Юрий Кузнецов, первый замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД России Иван Лукин, руководитель следственного управления СК по Рязанской области Владимир Махлейдт.

Тем же указом глава государства произвел 16 кадровых назначений.

Теги:
увольнение, увольнения, прокуроры, мвд, следственный комитет, назначения, путин
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