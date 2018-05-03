Минфин предложил самозанятым платить налог на профессиональный доход

Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, не нанимающие сотрудников, будут выплачивать налог на профессиональный доход, который заменит собой НДФЛ. С таким предложением выступил заместитель министра финансов Илья Трунин, пишет Интерфакс.

Минфин предлагает установить ставку в размере 3% при оказании услуг физическим лицам и 6% — юридическим лицам. Такая система будет применяться для тех, чей доход не превышает 10 млн рублей в год, однако верхняя планка еще обсуждается.

Предполагается, что налог на профдоход можно будет оплачивать с помощью мобильного приложения, предварительно пройдя биометрическую идентификацию. Трунин отмечает, что к нему можно будет подключить банковскую карту.

«Мы предполагаем, что за счет взаимосвязи налога, начисленного продавцу, который использует систему налога на профдоход, можно будет уплачивать свои налоги с физлиц, <…> копить баллы и за счет этих баллов погашать часть налоговых обязательств. Такая государственная “программа лояльности”», — отметил Трунин.

В 2018 в России действуют налоговые каникулы, во время которых индивидуальный предприниматель не может платить налоги. Ранее Минфин предложил продлить их до конца 2019 года. По данным «Ведомостей», к началу нынешнего года в качестве самозанятых зарегистрировались 964 человека.