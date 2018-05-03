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На западе Москвы на балконе жилого дома произошел взрыв

Общество

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В Москве в жилом доме на улице 26 Бакинских Комиссаров прогремел взрыв, сообщили очевидцы. У здания рухнула часть фасада и балконы.

Как сообщает МЧС Москвы, инцидент произошел на пятом этаже. Причиной стал хлопок газового баллона. 

По имеющейся информации, пострадавших нет. На месте работает полиция и МЧС. Подробности происшествия выясняются.

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Теги:
мчс, полиция, жилые дома, взрыв, москва, ek
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