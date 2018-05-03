На западе Москвы на балконе жилого дома произошел взрыв

В Москве в жилом доме на улице 26 Бакинских Комиссаров прогремел взрыв, сообщили очевидцы. У здания рухнула часть фасада и балконы.

Как сообщает МЧС Москвы, инцидент произошел на пятом этаже. Причиной стал хлопок газового баллона.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли на ул. 26-Бакинских Коммисаровд.3.к.3. Произошёл хлопок газового баллона на балконе 5 го этажа. Обрушения, возгорания, пострадавших нет. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) May 3, 2018

По имеющейся информации, пострадавших нет. На месте работает полиция и МЧС. Подробности происшествия выясняются.

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