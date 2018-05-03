В США освободили осужденного за «откаты» на урановых сделках российского бизнесмена

Российский бизнесмен Вадим Микерин, осужденный в США по делу о взятках за предоставление урановых сделок американским фирмам, освобожден из тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федерального бюро тюрем США.

По информации тюремного ведомства, он был освобожден из-под стражи 24 апреля 2018 года. На данный момент неизвестно, был ли он депортирован в Россию.

Бизнесмена арестовали в октябре 2014 года. Ему засчитали в счет тюремного срока проведенное время в предварительном заключении, поэтому он вышел на свободу на несколько месяцев раньше.

Напомним, в 2015 году Микерина, главу дочерней компании «Техснабэкспорта», аффилированной с «Росатомом», осудили на четыре года тюрьмы по обвинению в получении взятки в 1,7 миллионов долларов за предоставление урановых контрактов американским АЭС. Бизнесмен признал, что состоял в сговоре с целью отмывания денег, полученных незаконным способом.

Имя Микерина появилось в американской прессе в 2017 году после решения республиканцев провести расследование окружения кандидата в президенты 2016 года и члена Демократическо партии Хиллари Клинтон по урановым сделкам с Россией. Президент США Дональд Трамп отмечал, что семья главы ее предвыборного штаба получила прибыль от сделки с подконтрольной «Росатому» компанией Uranium One.

Кроме того, Клинтон подозревали в том, что она получила пожертвования в 31 млн долларов от основателя Uranuim One Фрэнка Джустры, изначально предназначенные для ее мужа Билла Клинтона. Журналисты ряда американских СМИ заключили, что фонд семьи Клинтон распоряжался деньгами российского правительства. Это стало поводом для республиканцев обвинить Клинтон в связях с Россией в ходе предвыборной кампании в 2016 году.