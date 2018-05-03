Троих фигурантов о хищении при строительстве Восточного приговорили к срокам от 6,5 до 7,5 лет

Суд приговорил к срокам от 6,5 до 7,5 лет колонии общего режима трех фигурантов по делу о растрате средств при строительстве космодрома «Восточный», сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Речь идет об экс-начальнике ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрее Ярцеве, директоре ООО «Стройконструкция С» Анатолие Рязанове и гендиректоре ЗАО «Стройконструкция» Николае Шкадине.

Как установило следствие, в 2012 и 2013 годах они, действуя в составе организованной группы, растратили денежные средства федерального бюджета в размере более 250 млн рублей путем закупки у ООО «Стройконструкция С» по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома.

Приобретенные материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя.