ОЗХО заявила о планах эксгумировать тела жертв предполагаемой химатаки в сирийской Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) намерена извлечь тела жертв из могил для судебно-медицинского исследования после сообщений о возможной химической атаке в сирийском городе Дума, сообщает CNN.

Эксперты ОЗХО уже собрали около 100 проб окружающей среды. Теперь они намерены провести вскрытия эксгумированных тел. По словам главы организации Ахмета Узюмджю, экспертиза может занять около месяца.

Напомним, 7 апреля сирийские правозащитники и медики заявили о применении химоружия в Сирии. В результате атаки, по их данным, погибли десятки мирных жителей, сотни пострадали. США обвинили в атаке правительство Сирии, а ответственность за применение сирийской армией химоружия возложили на Россию.

Москва данные сирийских правозащитников опровергла. Минобороны России заявило, что имеет доказательства участия Великобритании в организации провокации о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе.

Позднее 14 апреля в ответ на химатаку США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии. Американские военные отчитались о запуске более сотни ракет, однако значительную их часть при подлете сбили сирийские ПВО.