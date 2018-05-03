В Петербурге нашли мертвым автора блога о криптовалютах. В январе у него украли более 20 млн рублей

В Санкт-Петербурге нашли мертвым 23-летнего Павла Макушина (псевдоним Павел Няшин), который вел видеоблог, посвященный игре на криптовалютной бирже.

«Проводим доследственную проверку по факту обнаружения тела молодого человека на проспекте Солидарности», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГСУ СК Петербурга.

Как пишет издание, его нашли мертвым без признаков стороннего вмешательства. Источники «Росбалта» и телеграм-канала Mash сообщают, что причиной смерти могло стать самоубийство.

Ранее в январе 2018 года Макушин был избит неизвестными в масках Деда Мороза в коттеджном поселке «Лазурные озера» Всеволожского района. Преступники украли у него из сейфа 20 млн рублей, 70 тысяч долларов и смартфоны. Сообщалось, что часть денег видеоблогеру не принадлежала.