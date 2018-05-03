Более 14 тыс. человек подписалось в обращении к Путину против фан-зоны ЧМ-2018 на территории МГУ

Студенты Московского государственного университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова зарегистрировали обращение на имя президента России Владимира Путина о переносе фан-зоны к Чемпионату мира по футболу-2018 с территории университета. Об этом «Новой газете» сообщили представители Инициативной группы МГУ.

Под обращением подписались более 14 тысяч студентов, сотрудников, выпускников университета и жителей Москвы.

Кроме того, днем 3 мая у здания Администрации президента прошли одиночные пикеты. «ЧМ по футболу не повод унижать университет», «Фан-зона под окнами МГУ – гол в свои ворота!», «Перенос требуют наши сердца!» – такие надписи были на плакатах пикетирующих.

Фото: Артем Егоров

Одновременно в Сочи проходила встреча Путина с представителями наблюдательного совета Оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Сообщается, что в июле 2017 года профсоюз сотрудников МГУ «Университетская солидарность» также направлял письмо к Инфантино с просьбой о содействии переносу фан-зону, однако ответа не получил.

Ранее 28 апреля у Московского университета прошла акция против фан-зоны «Живой щит». В ней приняли участие около 200 студентов МГУ и Высшей школы экономики (ВШЭ).

Напомним, студенты МГУ выступают против создания фан-зоны на территории университета несколько месяцев. По их мнению, она будет мешать научной и учебной деятельности университета, повредит парку МГУ, который является памятником садово-паркового искусства, и экологии заказника «Воробьевы горы».

В начале апреля со студентами встретился вице-премьер и председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. Он пообещал, что фан-зона будет размещена не на территории МГУ, а рядом, и что она не помешает жизни университета. Окончательное решение о месте размещения фан-зоны и проведении «Фестиваля болельщиков» пока не принято.