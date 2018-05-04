Twitter призвал пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе

Руководство социальной сети Twitter рекомендует пользователям сменить пароли для входа в сеть из-за найденной ошибки в системе хранения паролей. Об этом сообщает техническая поддержка сервиса.

В компании сообщили, что обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незашифрованными. Ошибка устранена, и признаков утечки нет, отметил сервис.

«В качестве предосторожности рассмотрите возможность изменения вашего пароля во всех сервисах, где использовался пароль от Twitter», — подчеркнула соцсеть.

Пароли скольких пользователей оказались доступны во внутренней компьютерной сети компании, не уточняется. В Twitter добавили, что работают над тем, чтобы эта ошибка не повторилась.

В компании пояснили, что при установке пароля в Twitter соцсеть использует технологию, «которая маскирует его так, чтобы никто в компании не мог его увидеть». Ошибка заключалась в том, что пароли записывались до того, как проходили процесс хеширования.

«Нам очень жаль, что это произошло. Мы признаем и ценим доверие, которое вы нам оказываете, и стремимся заслуживать это доверие ежедневно», — отмечается в сообщении блога.

По данным Reuters, пароли оставались незащищенными в течение нескольких месяцев.