Мадридский «Атлетико» и французский «Марсель» вышли в финал Лиги Европы, который пройдет 16 мая в Лионе.

⏰ RESULTS ⏰



Diego Costa's first-half strike sends Atlético into the final! 🎉🎉🎉

Super-sub Rolando nets in extra time to put Marseille through! 👏👏👏#UEL pic.twitter.com/ICCjExxG1K — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 3, 2018

Накануне «Атлетико» обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 1:0 (Коста 45+2'). Первый матч команды сыграли 1:1, соответсвенно, по сумме двух встреч «Атлетико» прошел в финал Лиги Европы.

В другом полуфинале австрийский «Зальцбург» обыграл французский «Марсель» со счетом 2:1 (Айдара, 53; Сарр, 65 (авт.) — Роланду, 116). Однако первый матч команд закончился победой «Марселя» со счетом 2:0, и по сумме двух встреч «Марсель» вышел в финал.

Финалистами Лиги чемпионов стали английский «Ливерпуль» и испанский «Реал». Команда из Мадрида сыграет в финале турнира третий раз подряд.