Госдепартамент США прекратил финансирование «Белых касок»

Госдепартамент США перестал выделять денежные средства сирийской неправительственной организации «Белые каски», сообщает CBS.

По данным телеканала, платежи были прекращены несколько недель назад. Госдепартамент должен был до 15 апреля получить от администрации президента подтверждение о том, что финансирование организации будет продолжено, но это не произошло. Бюджет организации на треть зависел от денег США.

Как рассказал руководитель «Белых касок» Реаед Салех, на встрече с американскими чиновниками, которая прошла в марте, говорилось о продолжении финансирования организации до 2020 года. Официально информации о приостановке или прекращения финансирования со стороны Вашингтона не было

«Если это постоянное или долгосрочное прекращение финансирования, то оно окажет значительное негативное влияние на наши возможности служить мирным жителям столь же эффективно и качественно, как это было недавно», — отметил он.

Напомним, что в апреле организация сообщила о химической атаке сирийской Думе, жертвами которой стали 70 человек. США обвинили в атаке правительство Сирии, а ответственность за применение сирийской армией химоружия возложили на Россию. В ответ на предполагаемую химатаку США, Великобритания и Франция провели серию ракетных ударов по Сирии.

Россия утверждает, что атака была инсценирована под руководством Вашингтона и Лондона.