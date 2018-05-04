Правительство предложило ввести штрафы за оборот санкционных товаров

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о штрафах за оборот в России санкционных товаров. Закон не будет распространяться на случаи покупки товаров для личных нужд.

Согласно поправкам, для физических лиц штраф может составить от трех до пяти тысяч рублей, для должностных — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 70 до 100 тысяч рублей. Кроме того, законопроектом предусмотрена конфискация товара.

Под оборотом санкционных товаров подразумевается их перевозка по территории России, хранение, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с ними.

«Вместе с тем, на случай несоблюдения запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров административная ответственность законодательством Российской Федерации не установлена», – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, что 15 мая депутаты рассмотрят законопроект об антисанкциях. В документе, в частности, предлагается ввести запрет на импортную алкогольную, табачную и медицинскую продукцию.

Ранее США ввели санкции против 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц 6 апреля. Введение санкций негативно отразилось на курсе рубля. Обвал произошел и на фондовых рынках. В частности, стоимость акций компании «Русал» Дерипаски и Вексельберга упала более чем на 30 процентов.