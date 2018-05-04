Нобелевский комитет отменил вручение премии по литературе 2018 года

Шведская академия решила перенести вручение Нобелевской премии в области литературы 2018 года на 2019-й, говорится в сообщении Фонда Нобеля.

Такое решение было принято после нескольких недель переговоров академиков и фонда. Перенос не отразится на вручении Нобелевской премии за достижения в других сферах.

Решение связано со скандалом о разглашении имен лауреатов премии мужем одного из членов Шведской академии, о котором писали местные СМИ. 71-летний фотограф и театральный режиссер, муж поэта и члена Шведской академии Катарины Фростенсон Жан-Клод Арнраскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе, а также рассказывал, кто станет новым членом Шведской академии. Арно также обвинили сексуальных домогательствах около 20 женщин.

Три писателя в знак протеста отказались от званий постоянных членов Шведской академии. Кроме того, свой пост покинула ее постоянный секретарь Сара Даниус.