В нескольких городах России задержали сторонников Навального накануне акции 5 мая

В нескольких городах России задержали сторонников политика Алексея Навального в преддверии анонсированной им акции 5 мая.

В Санкт-Петербурге задержали сторонника Навального и активиста «Открытой России» Илью Гантварга, пишет Интерфакс. Причиной стало участие в акции памяти погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 28 марта на Марсовом поле. Его обвиняют в нарушении ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Утром 4 мая задержали сотрудницу штаба Навального в Красноярске Марию Маковозову. Ей также вменяют статью 20.2 КоАП за видео об акции 5 мая. «ОВД-Инфо» сообщает, что ее держат в полиции более пяти часов. По словам координатора штаба Яны Герасимовой, заседание по ее делу перенесли на вечер: «Судья, цитирую, сказала: „Я не знаю, что с ней делать“. Официальная причина — занятость судьи».

В Тамбове в отделе полиции находится координатор штаба Игорь Сливин. В Краснодаре также задержан активист «Открытой России» Виктор Чириков за нарушения порядка проведения публичных мероприятий.

В Благовещенске арестовали на 10 суток активиста Виктора Бондаренко за публикацию в «ВКонтакте» изображения со свастикой. Он связывает арест с акцией 5 мая.

Накануне были задержаны сторонники Навального в Кемерове и Рязани, однако их отпустили без составления протоколов. Как сообщает «ОВД-Инфо», 3 мая административный протокол составили на координатора штаба Навального в Чебоксарах Семена Кочкина по ст. 20.2 КоАП за пост в «ВКонтакте» с призывом участвовать в акции 5 мая.

Напомним, власти Москвы запретили акцию «Он нам не царь», приуроченную к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Причиной послужил отказ организаторов от предложенного мэрией места для проведения митинга.