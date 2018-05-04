ОЗХО определила дозу вещества, которым отравили Скрипалей

При отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовали от 50 до 100 граммов нервно-паралитического вещества в жидкой форме. Об этом The New York Times рассказал глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю.

Он отметил, что такое большое количество яда может говорить о его применении в качестве оружия, тогда как для исследований с целью защиты необходимы всего лишь от 5 до 10 граммов.

Кроме того, экспертиза выяснила, что нервный агент достаточно устойчив: на него не влияют погодные условия. Узюмджю напомнил, что вещество было высокой чистоты.

В данный момент, по словам гендиректора ОЗХО, рассматривается включение нервно-паралитического вещества «Новичок» (именно этот яд, как считают британские спецслужбы, причастен к отравлению Скрипалей — ред.) в список химического оружия, который подлежит мониторингу организации. Страны, которые его разрабатывают или хранят, будут обязаны сообщать об этом в ОЗХО.

Накануне президент Чехии Милош Земан заявил о том, что небольшое количество «Новичка» производилось и хранилось в стране. «Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом», — приводит его слова ТАСС. Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что отравляющее вещество могло производиться в Чехии, а также Великобритании, Словакии, Швеции и США.

Напомним, бывший российских разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Британские власти считают, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Полиция установила, что самая высокая концентрация вещества обнаружена на дверной ручке дома Скрипалей и на скамейке, на которой их нашли. Россия свою причастность к инциденту отрицает.