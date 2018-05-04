Основатель сервиса по доставке еды купил GPS-трекеры для курьеров. Ему грозит уголовное дело

Следственный комитет (СК) России решает вопрос о возбуждении уголовного дела против основателя сервиса доставки еды «ВкусLab» Артема Лаптева за покупку китайских GPS-трекеров для курьеров. Следователи усмотрели в действиях бизнесмена нарушение ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), узнал «Коммерсант».

Лаптев рассказал, что в 2017 году закупил на AliExpress трекеры стоимостью 500 рублей. Они нужны были бизнесмену для разработки приложения, благодаря которому клиент мог отслеживать движение курьера и рассчитывать время доставки еды. «Такая технология реализована в приложениях по вызову такси. Но там водители в качестве передатчика координат используют свои телефоны, которые постоянно заряжаются. А курьер весь день на ногах, ему негде подзарядить телефон», — отметил предприниматель.

В апреле 2018 года Лаптева вызвали к следователю для дачи объяснений. «Он [следователь] мне задал несколько вопросов о давно забытом заказе с AliExpress, я подтвердил факт покупки», — рассказал бизнесмен. Как выяснилось, заказ Лаптева задержали на таможне, у трекеров обнаружили встроенные микрофоны, что послужило основание причислить устройства к «предназначенными для негласного получения информации».

Напомним, нарушение статьи 138.1 УК РФ о незаконном обороте технических средств для негласного получения информации предусматривает максимальное наказание от трех до четырех лет лишения свободы.

Ранее генпрокуратура извинилась перед фермером из села Лопатки Лебяжьевского района Курганской области Евгением Васильевым, против которого возбудили уголовное дело за покупку в интернете китайского GPS-маячка для слежения за коровой. Уголовное преследование было прекращено за отсутствием состава преступления.

В апреле следственные органы также возбудили уголовное дело в отношении жителя Волгограда, который приобрел в интернете солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой. В 2016 году привлекли к уголовной ответственности жителя Москвы за попытку продать брелок с видеорегистратором.