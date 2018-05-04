Верховный суд Чечни отказался удовлетворить жалобу адвокатов на продление ареста Оюба Титиева

Оюб Титиев в зале ВС Чечни. Слева — адвокат Петр Заикин. Фото: ПЦ «Мемориал»

25 апреля Старопромысловский районный суд Грозного продлил арест руководителю грозненского отделения «Мемориала» на 30 дней, до 9 июня. Адвокаты о заседании уведомлены не были: защитница Титиева Марина Дубровина узнала о предстоящем заседании случайно, за три часа до его начала. Адвокаты Петр Заикин и Илья Новиков в этот день вообще находились в Москве, о чем уведомили следователя.

Между тем в планы защиты входило заявление личных поручительств, что могло повлиять на решение суда об избрании меры пресечения.

В время заседания ВС Чечни 3 мая 2018 года адвокаты Титиева заявили ходатайство о возвращении дела в первую инстанцию «в связи с невозможностью устранения нарушений в апелляционном суде». Нарушение права на защиту признал даже прокурор Коптев, заявивший, однако, что возвращать дело «нет необходимости», и доводы защиты могут быть приняты во внимание и при рассмотрении апелляции.

С этим согласился и судья Алисултанов, решивший отложить заседание на сутки, дав тем самым возможность участвовать в нем адвокату Илье Новикову — «во избежание всяких инсинуаций».

Адвокат Новиков прибыл в Грозный ночным рейсом.

В сегодняшнем заседании адвокаты заявили личные поручительства за правозащитника Оюба Титиева — от кавалера ордена почетного легиона Светланы Ганнушкиной, а также от Героя России, космонавта Сергея Нефедова.

Несмотря на это, Верховный суд Чеченской республики не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Оюба Титиева.