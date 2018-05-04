Верховный суд Чечни отказался удовлетворить жалобу адвокатов на продление ареста Оюба Титиева
Ольга Боброваредактор отдела спецрепортажей
25 апреля Старопромысловский районный суд Грозного продлил арест руководителю грозненского отделения «Мемориала» на 30 дней, до 9 июня. Адвокаты о заседании уведомлены не были: защитница Титиева Марина Дубровина узнала о предстоящем заседании случайно, за три часа до его начала. Адвокаты Петр Заикин и Илья Новиков в этот день вообще находились в Москве, о чем уведомили следователя.
Между тем в планы защиты входило заявление личных поручительств, что могло повлиять на решение суда об избрании меры пресечения.
В время заседания ВС Чечни 3 мая 2018 года адвокаты Титиева заявили ходатайство о возвращении дела в первую инстанцию «в связи с невозможностью устранения нарушений в апелляционном суде». Нарушение права на защиту признал даже прокурор Коптев, заявивший, однако, что возвращать дело «нет необходимости», и доводы защиты могут быть приняты во внимание и при рассмотрении апелляции.
С этим согласился и судья Алисултанов, решивший отложить заседание на сутки, дав тем самым возможность участвовать в нем адвокату Илье Новикову — «во избежание всяких инсинуаций».
Адвокат Новиков прибыл в Грозный ночным рейсом.
В сегодняшнем заседании адвокаты заявили личные поручительства за правозащитника Оюба Титиева — от кавалера ордена почетного легиона Светланы Ганнушкиной, а также от Героя России, космонавта Сергея Нефедова.
Несмотря на это, Верховный суд Чеченской республики не удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Оюба Титиева.