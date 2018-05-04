Саудовская Аравия потратит более $34 млрд на повышение качества жизни в стране

Правительство Саудовской Аравии потратит 34,6 млрд долларов на повышение уровня жизни в стране в рамках программы «Качество жизни 2020», сообщают местные СМИ.

Средства пойдут на развитие образования, здравоохранения, спорта и развлечений. В рамках программы будут созданы более 300 тысяч рабочих мест. По словам председателя программы Ахмеда аль-Катиба, 60% бюджета программы обеспечит государства, 40% — частный сектор.

Главной целью программы «Качество жизни 2020» является включение по меньшей мере трех городов Саудовской Аравии в список 100 лучших городов мира. На повышение уровня жизни будет направлено улучшение инфраструктуры страны и расширение различных секторов экономики.

В России для повышения качества жизни граждан с мая повысили уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он увеличился до прожиточного минимума — с 9489 рублей до 11163 рублей.