Суд Петербурга отменил штраф журналистам «Медиазоны», которых не пускали на заседание к фигуранту «пензенского дела»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отменил штрафы журналистам «Медиазоны» Саше Богино и Давиду Френкелю за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

Полицейские утверждали что, пытаясь попасть на суд к фигуранту «пензенского дела» Игорю Шишкину, корреспонденты «толкнули» охранницу Лисину и выражались «нецензурной бранью».

На заседании Лисина рассказала, что Богино и Френкель не ругались, а неразборчиво переговаривались между собой, а охранница подумала, что слова прозвучали в ее адрес. Однако Лисина настояла на том, что ее толкнула Богино.

лисина продолжает врать, что мы с давидом вошли в суд вместе. судью не интересует видео давида, на котором видно, как он вошёл вместе с родственниками шишкина (меня ещё не было) и никто ни у кого документы не проверял (но видео мы всё равно показали) — public enemy (@echolalialia) May 4, 2018

Как пишет «Медиазона», Лисина не давала пройти корреспондентам на заседании по делу Шишкина, несмотря на то, что у них была аккредитация. В суде утверждали, что суббота — выходной день, а в суд не допускаются посторонние.

В протоколах полиции у обоих журналистов написали одинаковые обвинения: «толкнули гр. Лисину Л.В. и выражались нецензурной бранью». В итоге, Богино и Френкеля оштрафовали на 500 рублей.

Ранее на Богино составили протокол за то, что она вела текстовую трансляцию с заседания по продлению ареста Шишкину по ст. 17.3 КоАП о неисполнении распоряжения судьи или судебного пристава.

3 мая на «Медиазону» и члена городской ОНК Яну Теплицкую подали в суд за публикацию новости о пытках в 78-ом отделе полиции. Издание не намерено удалять материал до решения суда.