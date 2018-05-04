Калининградский суд решил досрочно освободить осужденного за мошенничество замглавы ФСИН

Бывшего заместителя директора ФСИН Николая Криволапова, осужденного за махинации при госзакупках электронных браслетов для подследственных, приняли решение освободить условно-досрочно. Центральный районный суд Калининграда удовлетворил соответствующее ходатайство, сообщили «Медиазоне» в пресс-службе суда.

Прокуратура и представители администрации колонии обжаловали это решение.

Напомним, в июне 2017 года Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновным экс-директора ФСИН Александра Реймера по делу о мошенничестве при закупках электронных браслетов и приговорил его к восьми годам колонии.

Криволапова и директора ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи» Виктора Определенова приговорили к пяти и шести годам тюрьмы соответственно. Всех четверых обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Ущерб от их действий оценили в 2,7 млрд рублей.

По версии следствия, обвиняемые в 2010-2012 годах по завышенной цене покупали электронные браслеты для помещенных под домашний арест. При фактической стоимости браслетов в 19 тысяч рублей за комплект, ФСИН платил за каждый от 108 до 128 тысяч рублей.