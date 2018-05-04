Восьмерых участников акции против блокировки Telegram у здания ФСБ оштрафовали на 10 тыс. рублей

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал восьмерых участников акции с бумажными самолетиками у здания ФСБ на Лубянке против блокировки мессенджера Telegram, сообщила «Медиазоне» участница Pussy Riot Мария Алехина.

Среди них — студенты Степан Выбоч и Ольга Савченко, сотрудница «Открытой России» Софья Трофимова и активисты Алиса Гордеева, Александр Софеев, Людмила Сукова, Генрих Эн Фон Дестио и Егор Еремеев.

Еще двух участниц, Алину Музыченко и Юлию Костенко, оштрафовали на 20 и 10 тысяч рублей 17 апреля.

Ранее суд приговорил участницу Pussy Riot Марию Алехину и активиста Дмитрия Энтео к 100 часам обязательных работ. Их признали виновными по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка).

Нарушение порядка заключалось в том, что участники акции, изготавливая и запуская бумажные самолетики, «мешали свободному проходу граждан по пешеходной зоне» и создавали помехи проезжающему автотранспорту.

Напомним, 16 апреля активисты устроили акцию с запуском разноцветных бумажных самолетиков в знак протеста после блокировки мессенджера Telegram, который отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.