Прокуратура Нидерландов заподозрила семь компаний в нарушении санкций против России

Прокуратура Нидерландов начала расследование в отношении семи голландских компаний, которые подозреваются в нарушении европейских санкций против России. Предприятия причастны к строительству Крымского моста, пишет De Gelderlander.

Следствие считает, что компании поставляли оборудование для строительства моста и проводили его техобслуживание. Так, Вijlard Hydrauliek разработала главный гидроцилиндр для гидромолота, который использовался для погружений свай под опоры Крымского моста. Компани Dematec Equipment занималась его монтажом. По информации газеты, гендиректор компании Дерк ванн дер Хойфель лично наблюдал в Крыму за этим процессом весной 2016 года.

Под следствие могут попасть не только компании, но и их владельцы. Как пишет De Gelderlander, предприятиям может грозить штраф до 820 тысяч евро. Наказание для физических лиц может предусматривать собой как штраф в размере 82 тысяч евро, так и тюремное заключение сроком на шесть лет.

Напомним, санкции против России были введены после присоединения Крыма к России и начала военного конфликта на Донбассе. В апреле 2018 года страны «большой семерки» (G7) заявили о возможности введения новых санкций. Их снимут только в случае, если Москва будет соблюдать Минские соглашения.