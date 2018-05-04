«Медуза»: Капков может вернуться в правительство Москвы после выборов мэра столицы

Бывший глава столичного департамента культуры Сергей Капков может войти в правительство Москвы после выборов мэра города, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники. Недавно чиновник встретился с членами московского правительства, чтобы обсудить тезисы программы мэра Москвы Сергея Собянина, в создании которой Капков будет принимать участие.

По словам другого источника, неизвестно, вернется ли Капков на работу в мэрию. На данный момент он выступает как консультант Собянина. Он «предлагает различные программы по развитию города для использования в предвыборной кампании, участвует в совещаниях в городском правительстве и готовит презентации», — пишет «Медуза».

Источники издания утверждают, что его предложения основа на разработках программы долгосрочного стратегического развития России «Стратегия-2020». Однако декан экономического факультета МГУ Александр Аузан заявил, что Капков программу не видел и участвовал в ее подготовке лишь на начальном этапе.

В данный момент, по словам Аузана, Капков сотрудничает с Центром стратегических разработок (ЦСР) бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Там он занимается культурной политикой России.

Сам Капков от комментариев отказался.

Сергей Капков занимал пост руководителя департамента культуры Москвы с 2011 по 2015 год. Он занимался благоустройством парков, реформой библиотек и модернизацией городских музеев и театров. Источники РБК, говоря о причинах увольнения, сообщали, что у Капкова могли быть разногласия с Собяниным.