В Ростове-на-Дону депутат от «Единой России» напал с пистолетом на водителя. Следователь отказался возбуждать дело

Житель Ростова-на-Дону Сергей Коваленко обвинил депутата городской Думы от партии «Единая Россия» Игоря Амураля в вооруженном нападении, сообщает портал 1Rnd.ru. Инцидент был зафиксирован на камеру видеорегистратора.

В заявлении ростовчанин указал, что Амураль заблокировал дорожное движение, разбил лобовое стекло, используя пистолет, затем сел в машину Коваленко и приставил оружие к его голове. После депутат несколько раз ударил его в грудную клетку и уехал с места происшествия.

Сотрудники полиции начали проверку по факту нападения, однако затем передали материалы в следственный отдел Ленинского района города. В МВД пояснили, что не имеют права проводить проверку в отношении Амураля, так как он является спецсубъектом.

Позднее следователи не выявили в действиях депутата состава преступления и отказали в возбуждении уголовного дела против Амураля. «Все, что указано в отказном постановлении, не соответствует видеоряду на моем регистраторе», — отметил Коваленко. Позднее он обратился в прокуратуру.

Инцидент произошел в Ростове-на-Дону 15 марта. Сам депутат Амураль не считает себя виновным.