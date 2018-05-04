ФСБ отчиталась о задержании в Ярославле готовивших теракты через Telegram членов ИГ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отчиталась о задержании пяти членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) в Ярославле. Сообщается, что они «координировали» свои действия через мессенджер Telegram.

«Координация подготовки к совершению терактов осуществлялась посредством закрытых сообществ мессенджера Telegram, в том числе из-за рубежа. В ходе обысков у задержанных изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов», — говорится в сообщении ФСБ.

В отношении задержанных террористов возбуждено уголовное дело. Их личности не разглашаются в интересах следствия.

Ранее 4 мая ФСБ сообщила о ликвидации в Невиномысске двух лидеров террористической группировки. Они были убиты во время задержания. Сотрудники спецслужбы обнаружили лабораторию, в которой изготавливались взрывчатые вещества, боеприпасы, огнестрельное оружие и гранаты.

В апреле между ФСБ и руководством мессенджера Telegram возникли разногласия. Основатель сервиса Павел Дуров отказался предоставить спецслужбе ключи для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram на территории России, однако он по-прежнему доступен многим пользователям.