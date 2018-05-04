Суд наложил арест на имущество обвиняемых в растрате сотрудников Роскомнадзора

Суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество сотрудников Роскомнадзора: пресс-секретаря Вадима Ампелонского, главы правового отдела Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) Александра Весельчакова, пишет ТАСС.

Защита обвиняемых не уточнила, о каком конкретно имуществе идет речь.

Фигурантам дела о растрате продлили домашний арест. «Вообще домашний арест — это такая лукавая мера пресечения, следствие лишает людей, чья вина не доказана, возможности работать, материальное положение ухудшается, создается дополнительное психологическое давление на обвиняемых. Прошу отказать в удовлетворении ходатайства следователя», — рассказал Ампелонский.

Следствие также сообщило, что к уголовному делу чиновников Роскомнадзора привлекли 14 человек. Однако следователи не уточнили, в каком статусе они находятся — подозреваемых или обвиняемых.

На данный момент публично известно о четырех фигурантах дела: помимо вышеупомянутых чиновников, к делу привлечена гендиректор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева, которая находится под подпиской о невыезде.

Дело против сотрудников Роскомнадзора возбудили в 2017 году. Они обвинялись в мошенничестве на 23 млн рублей (ч. 4 ст. 159), однако весной следствие изменило квалификацию их действий. Сейчас их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере) в том, что они заключили фиктивные трудовые договоры, благодаря которым похитили более 20 млн рублей. Фиктивная зарплата перечислялась на карту, оформленную на подставное лицо. Обвинямые отрицают свою вину.