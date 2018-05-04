Glencore и QIA расторгли соглашение с китайской CEFC о продаже 14,16% акций «Роснефти»

Консорциум Glencore и катарского фонда QIA уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли «Роснефти» в 14,16%. Об этом говорится в сообщении компании.

«Консорциум сегодня направил уведомление в CEFC о расторжении этого соглашения в соответствии с его условиями и, соответственно, эта планируемая продажа не состоится», — говорится в сообщении.

Консорциум, образованный для совершения сделки, также прекращает свое существование. По условиям соглашения между его участниками, большая часть принадлежащих консорциуму акций «Роснефти» отойдет фонду QIA (18,93%), в собственности Glencore останутся 0,57% акций.

Официальный представитель «Роснефти» отказался комментировать расторжение соглашения между CEFC и QHG Oil: «Это не наша сделка, мы не считаем корректным ее комментировать», пишут «Ведомости».

Таким образом, вместо CEFC этот пакет купит катарский инвестфонд QIA. Инвестфонд напрямую будет владеть 18,93% «Роснефти», тогда как его партнер по первоначальной приватизационной сделке Glencore оставит себе только 0,57%.

В начале марта сообщалось, что глава китайской компании Е Цзяньмин был задержан, против него ведется расследование по подозрению в совершении экономических преступлений. Затем CEFC назвала «не имеющими под собой оснований» сообщения СМИ о задержании​Е Цзяньмина.

Позднее новости об уголовном преследовании главы CEFC дополнились информацией о тяжелом финансовом состоянии китайской компании.

Консорциум суверенного фонда Катара QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций «Роснефти» во время приватизационной сделки. В 2017 году консорциум объявил о продаже 14,16% акций из этого пакета китайской CEFC. Сумма сделки оценивалась в 9,1 млрд долларов. В таком случае, китайская компания стала бы третьим по величине пакета акционером «Роснефти» после государственного «Роснефтегаза».

CEFC China Energy — частная китайская компания, специализирующаяся на зарубежных инвестициях в энергетический и другие сектора.