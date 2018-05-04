Сборная России разгромила Францию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной России разгромили соперников из национальной команды Франции в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 7:0 (3:0, 1:0, 3:0).
May 4, 2018
В составе российской команды две шайбы провел Кирилл Капризов, по одной — Павел Бучневич, Евгений Додонов, Александр Барабанов, Максим Шалунов, Артем Анисимов.
Следующий матч сборная России проведет в воскресенье против Австрии. В группе A вместе с Россией и Францией выступают Австрия, Белоруссия, Словакия, Чехия, Швейцария и Швеция.
ЧМ проходит в Дании с 4 по 20 мая.