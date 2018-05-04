Минкульт пожалуется в Генпрокуратуру на задолжавших ведомству кинокомпании

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что ведомство направит в Генпрокуратуру список из 21 кинокомпаний, не вернувших бюджетные средства, сообщает ТАСС.

По его словам, компании в списке делятся на две категории: те, которые получили средства и вообще ничего не сделали, и те компании, которые получили возвратные средства, но не вернули их, ссылаясь на неуспех.

«По итогам проверки Минкультуры было выявлено пять кинокомпаний, которым будет отказано в государственной поддержке до разрешения ситуации», — сказал Мединский.

Министр назвал три таких кинокомпании: студия «Да», «Контакт медиа», Enjoy Movies.

Ранее стало известно, что Enjoy Movies выбыла из списка лидеров отечественного кинопроизводства, которые получают безвозвратные субсидии на кино. Студия не смогла вернуть Фонду кино долг за фильм «Защитники» из-за затянувшегося суда с налоговой, которая требует с нее 72 млн рублей.