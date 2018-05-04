Глава Серпуховского района Шестун рассказал о новых обысках

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун рассказал об очередных обысках в муниципалитете, передает Интерфакс.

«[Обыски] в агентстве „Ока-Дизайн“, частном охранном предприятии „Зубр“, дворце спорта „Надежда“ и у контрагента дворца спорта „Надежда“ <…> они принесли в обоснование обыска возбужденное уголовное дело по небольшому земельному участку в деревне Прилуки, 10 лет назад, который сто раз уже проверялся», — сказал Шестун.

По его словам, обыски проводят ГУЭБиПК, УФСБ Московской области, в сопровождении ОМОНа.

«Это больше акция устрашения. Они там двери ломают (…) Они уже там четвертый или пятый обыск, сколько можно одно и то же обыскивать», — сказал он. По его словам, этот ЧОП прессуют правоохранительные органы. «Говорят: „есть приказ вас закрыть“. Он считается дружественным мне, этот ЧОП», — добавил глава района.

Обыски в Серпуховском районе начались в апреле. Ранее Шестун заявил, что ему поступали угрозы от главы управления «К» ФСБ (финансовая разведка и курирование администрации президента) Ивана Ткачева, начальника Управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и зампредседателя правительства Подмосковья Михаила Кузнецова.

Глава Серпуховского района также сообщал о давлении на него из администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева, в частности от его зама Михаила Кузнецова. Он связывал это с тем, что власти требовали не согласовывать митинг против свалки «Лесная» в Серпуховском районе. До этого в администрации района прошел уже второй обыск за последнее время, сотрудники ФСБ изъяли документы 2007–2008 годов.

Напомним, в Серпуховском районе находится мусорный полигон «Лесная». С 2013 года этот полигон решено было закрыть, однако в 2017 году полигон был исключен из списка под закрытие. На него свозится мусор из Москвы. Ситуация обострились после ситуации в Волоколамске, где местные жители выступили за закрытие полигона «Ядрово».