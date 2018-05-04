Протест на воде: активисты «Гринпис» по морю следуют за плавучей АЭС. Фото
Алиса Кустиковакорреспондент
Второй день корабль «Гринпис» «Белуга II» с активистами на борту следует за плавучей АЭС «Академик Ломоносов», выступая против запуска этого проекта «Росатома» по созданию мобильного энергоблока.
Плавучую АЭС размерами 144 на 30 метров построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Сейчас АЭС следует по Балтийскому морю в Мурманск, где ядерное топливо загрузят в реактор. По пути в Мурманск АЭС пройдет мимо берегов Эстонии, Швеции, Дании и Норвегии. Летом 2019 года АЭС с экипажем на борту должна перейти по Северному морскому пути на Чукотку.
3 мая плавучая АЭС вошла в воды Дании, где ее встретил корабль Гринпис с эко-активистами из Норвегии, Дании, Германии и Финляндии на борту, которые требуют ужесточить контроль над опасным объектом.
Утром 3 мая «Росатом» заявил в СМИ о попытке экологов помешать транспортировке плавучей АЭС близ датского острова Борнхольм в Балтийском море. Госкорпорация заявила о том, что российские суда конвоя, которые буксируют плавучий атомный энергоблок, пресекли попытку опасного сближения с кораблем экологов.
Эту информацию опровергли в пресс-службе Гринпис. «Судно Гринпис сопровождает плавучую АЭС на расстоянии, рекомендованном береговой охраной осуществляя своё право на мирный протест на море, - сообщили экологи. По информации «Гринпис», утром 3 мая судно российского конвоя «Спасатель Карев», напротив, попыталось помешать судну Гринпис «Белуга II» следовать за АЭС, но эту попытку пресекла шведская береговая охрана, которая поплыла между кораблями «Гринпис» и «Росатома».