Протест на воде: активисты «Гринпис» по морю следуют за плавучей АЭС. Фото

Фото: Christian Aslund / Greenpeace

Второй день корабль «Гринпис» «Белуга II» с активистами на борту следует за плавучей АЭС «Академик Ломоносов», выступая против запуска этого проекта «Росатома» по созданию мобильного энергоблока.

Плавучую АЭС размерами 144 на 30 метров построили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Сейчас АЭС следует по Балтийскому морю в Мурманск, где ядерное топливо загрузят в реактор. По пути в Мурманск АЭС пройдет мимо берегов Эстонии, Швеции, Дании и Норвегии. Летом 2019 года АЭС с экипажем на борту должна перейти по Северному морскому пути на Чукотку.

3 мая плавучая АЭС вошла в воды Дании, где ее встретил корабль Гринпис с эко-активистами из Норвегии, Дании, Германии и Финляндии на борту, которые требуют ужесточить контроль над опасным объектом.

Утром 3 мая «Росатом» заявил в СМИ о попытке экологов помешать транспортировке плавучей АЭС близ датского острова Борнхольм в Балтийском море. Госкорпорация заявила о том, что российские суда конвоя, которые буксируют плавучий атомный энергоблок, пресекли попытку опасного сближения с кораблем экологов.