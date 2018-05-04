В нескольких городах России арестовали сторонников Навального накануне акции 5 мая

В Санкт-Петербурге, Тамбове, Чебоксарах и Краснодаре арестовали сторонников политика Алексея Навального, Об этом сообщает Интерфакс и ОВД-Индо.

Причиной ареста активиста «Открытой России» Ильи Гантварга в Санкт-Петербурге стало его участие в акции памяти погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 28 марта на Марсовом поле. Его признали виновным в неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (19.3 КоАП). Гантварг также оштрафован на десять тысяч рублей нарушении ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Тамбовский суд назначил помощнику координатора штаба Алексея Навального Игорю Сливину 20 суток административного ареста за организацию одиночных пикетов 7 октября 2017 года. Активисту штаба Андрею Полякову суд дал 25 суток ареста за одиночный пикет.

В Краснодаре суд вынес решение об аресте на 10 суток координатора местного штаба Навального Размика Симоняна по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация акции без подачи уведомления) за призывы в интернете участвовать в акции «Он вам не царь».

Суд в Чебоксарах арестовал координатора штаба Навального Семена Кочкина на 10 суток из-за публикации во «ВКонтакте» с призывом прийти на акцию 5 мая.

Напомним, власти Москвы запретили акцию «Он нам не царь», приуроченную к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Причиной послужил отказ организаторов от предложенного мэрией места для проведения митинга.