Двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева ушла от тренера

Российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщил директор Центра спорта и образования «Самбо-70», воспитанницей которого является Медведева, Ренат Лайшев, передает ТАСС.

«Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в „Самбо-70“, но с другим тренером. Мы ее никогда ни в чем не ужимали, со школой у нее хорошие отношения, мы пытались повлиять на эту ситуацию», — сказал он.

Лайшев назвал уход Медведевой от Тутберидзе «не совсем правильной ситуацией».

«Этери Георгиевна делает все для своих питомцев. Это сложный философский вопрос, всему свое время. Влезать в это — дело неблагодарное. Надо отдать должное Тутберидзе, у нее колоссальная скамейка запасных», — отметил Лайшев.

По информации телеканала «Матч ТВ», Медведева может начать работу с тренеров из Канады Брайаном Орсером, среди учеников которого олимпийские чемпионы кореянка Ким Ен, А, японец Юдзуру Ханю и призер чемпионатов мира испанец Хавьер Фернандес.

В группе Тутберидзе продолжат тренироваться победительница личного турнира Олимпиады в Пхенчхане Алина Загитова, победитель юниорского финала серии Гран-при среди юниоров 2015 года Полина Цурская и чемпионка мира среди юниоров 2018 года Александра Трусова.

18-летняя Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане (в командных соревнованиях и одиночном катании), двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финальных этапов Гран-при. Спортсменка тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года.