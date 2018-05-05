РБК: на празднование Дня Победы в Москве потратят более 600 млн рублей

Празднование Дня Победы в Москве обойдется как минимум в 600 миллионов рублей. Такая сумма следует из подсчетов РБК, которые велись на основании информации, размещенной на сайте госзакупок.

Общая стоимость объявленных тендеров на проведение в Москве различных мероприятий в День Победы составила почти 190 миллионов рублей. На перевозку военнослужащих для участия в параде планируется потратить 147 миллионов рублей. На мероприятие на Поклонной горе, где выступит оркестр под управлением Валерия Гергиева, пойдет 13 млн рублей. На концерт возле храма Христа Спасителя уйдет 11,4 млн рублей, на акцию «Бессмертный полк» на Тверской улице — 12,5 млн рублей, а на концерты на Белорусском, Казанском и Рижском вокзалах — 13,3 млн рублей, а мероприятия в парках Москвы обойдутся властям почти в 45 миллионов рублей. На праздничный салют в Москве выделят более 8,8 миллионов рублей.

Праздничное оформление города обойдется в около 107 миллионов рублей. Георгиевская лента длиной 5 км, заказанная в Зеленограде, обойдется почти в 100 тысяч рублей. На изготовление пледов, чехлов для iPhone 8 и X с надписью «Я люблю Москву» будет затрачено 8,8 миллионов рублей.

100 миллионов рублей потратят на разгон облаков над Москвой в праздничный день. Разгоняться облака будут 12 самолетов, что на три больше, чем в прошлом году.

Как сообщили РБК в Минобороны, в этом году в московском параде будет задействовано 159 боевых машин, 75 самолетов и вертолетов, а также 13 тысяч военнослужащих.