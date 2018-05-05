Суд приговорил жителя Севастополя к двум годам колонии за комментарий о Крыме

Гагаринский райсуд Севастополя приговорил 40-летнего жителя города Игоря Мовенко к двум годам заключения за комментарий в социальной сети «ВКонтакте», который российская спецслужба расценила как экстремистский призыв. Об этом сообщает Интерфакс.

Приговор вынесен по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России (призывы к экстремистской деятельности посредством сети Интернет).

По словам адвоката Оксаны Железняк, прокурор запрашивал для ее подзащитного два года лишения свободы условно, однако суд вынес «неоправданно жесткий» приговор. Адвокат добавила, что планирует подать апелляцию.

Дело на Мовенко завел в 2017 году следственный отдел управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю. Поводом стал комментарий в группе «Крым — это Украина», датированный 2016 годом.

«Мой подзащитный не отрицал, что комментарий мог быть оставлен им, но в шуточной форме, однако заявил, что не помнит обстоятельства оставления этого комментария», — заявила Железняк.

Она добавила, что защита ставила лингвистическую экспертизу спецслужбы под сомнение, считала ее проведенной некачественно. «Не были определены социальные круги, на кого распространялся призыв, а если не обозначен социальный круг, значит, призыв направлен в никуда», — сообщила адвокат.

По словам адвоката, Мовенко «попал в поле зрения правоохранителей» после инцидента в сентябре 2016 года, когда на него напал сотрудник бывшего спецподразделения МВД Украины «Беркут» из-за наклейки с символикой батальона «Азов» на велосипеде.

После инцидента Мовенко оштрафовали за наклейку на велосипеде на две тысячи рублей, а в декабре 2016 года его задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщала «Медиазона», в доме и на работе Мовенко провели обыски. Мужчина рассказал своей жене, что его избивали и угрожали поместить в следственный изолятор за отказ признаться в экстремизме.