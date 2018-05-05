NYT: команда спецпрокурора США провела беседу с Вексельбергом в Нью-Йорке

Работающие в команде спецпрокурора Роберта Мюллера федеральные агенты два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка провели беседу с бизнесменом Виктором Вексельбергом в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, американские агенты проверили электронные устройства бизнесмена. В статье не указывается, какие вопросы задавали Вексельбергу. Однако NYT предполагает, что команду спецпрокурора США могло интересовать участие Вексельберга в церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа или деловые операции миллиардера на Кипре.

Представитель Роберта Мюллера отказал газете в комментарии. Адвокат и представитель Виктора Вексельберга не ответили изданию.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор Мюллер допросил как минимум двух российских олигархов. Их имена не назывались.

США ввели санкции против 17 государственных чиновников и 14 юридических лиц 6 апреля. Введение санкций негативно отразилось на курсе рубля. Обвал произошел и на фондовых рынках. В частности, стоимость акций компании «Русал» Дерипаски и Вексельберга упала более чем на 30 процентов.