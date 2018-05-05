В российских городах начались протестные акции сторонников Навального «Он нам не царь», как минимум 100 человек задержали

В российских городах начались протестные акции сторонников Алексея Навального «Он нам не царь», сообщается на ютьюб-канале «Навальный Live». Задержания прошли в Барнауле, Красноярске, Кемерово, Челябинске и в Якутске.

Акции прошли во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Южно-Сахалинске и Красноярске.

Сейчас акции проходят в Новосибирске, Томске, Бийске, Чите и Майкопе.

Как сообщил соратник Навального Леонид Волков, в Барнауле на акции задержали десять человек. При этом, отметил Волков, мероприятие проходит на территории гайд-парка и не требует согласования с властями.

В пресс-центре регионального управления МВД подчеркнули, что «никто не задержан, но несколько человек сотрудниками полиции отведены в сторону для разбирательства о законности их участия в этом мероприятии». По их данным, акция на территории сквера имени Титова собрала около 70 человек. Одновременно с этим там «проводятся официальные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы»

Штаб Навального в Красноярске сообщает, что участников акции начали задерживать на шествие, которое началось после митинга.

Как сообщает «Сибирь. Реалии», людей задерживают «десятками». Всего в акции, по оценке издания, принимали участие около 700 человек. «МБХ Медиа» пишет о 50 задержанных в Красноярске.

По данным ОВД-Инфо, в Красноярске задержали как минимум 15 человек, в том числе журналиста. Их отвезли в отдел полиции № 10.

Как уточняет портал, задержания происходили грубо, люди рассказывают о ссадинах и гематомах, которые появились после столкновения с полицией.

В Кемерово по делу «об оскорблении судьи» задержали координатор штаба Навального Ксению Пахомову, сообщается в трансляции «Навальный Live». Кроме того, были задержаны заместитель координатора Борис Павлов и волонтер Дмитрий Диденко.

Правоохранительные органы задержали двух активистов штаба оппозиционера Алексея Навального в Челябинске. Как рассказала «Новой газете» местная журналистка Айталина Никифорова, на акции в Якутске было задержано около 70 человек, в том числе четыре журналиста.

Напомним, по всей России проходит акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая.