СК возбудил дело после падения людей под танк на фестивале в Петербурге

После падения людей под танк на военно-патриотическом фестивале в Петербурге возбудили уголовное дело, сообщается на сайте городского управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«29 апреля 2018 года в одном из парков, расположенных в Приморском районе города, неустановленным лицом было организовано оказание услуг по досугу и развлечению граждан, в ходе которой за палату в размере 300 рублей была предоставлена возможность проехать по песчаной территории парка на конструкции модели танка «Т-60» вне его кабины», – говорится в сообщении.

Пострадавший Петр Назаров рассказал TJ, что за поездку брали 300 рублей, инструктаж по технике безопасности перед поездкой не проводился, а у танка не было поручней.