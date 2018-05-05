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СК возбудил дело после падения людей под танк на фестивале в Петербурге

Общество

 

После падения людей под танк на военно-патриотическом фестивале в Петербурге возбудили уголовное дело, сообщается на сайте городского управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«29 апреля 2018 года в одном из парков, расположенных в Приморском районе города,  неустановленным лицом было организовано оказание услуг по досугу и развлечению граждан, в ходе которой за палату  в размере  300 рублей была предоставлена возможность  проехать по  песчаной территории  парка  на конструкции  модели танка «Т-60» вне его кабины», – говорится в сообщении.

Пострадавший Петр Назаров рассказал TJ, что за поездку брали 300 рублей, инструктаж по технике безопасности перед поездкой не проводился, а у танка не было поручней.

Теги:
nt, Санкт-Петербург, следственный комитет
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