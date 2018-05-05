Жители Волоколамска вышли на митинг с требованием закрыть полигон «Ядрово»

В Волоколамске прошел митинг с требование закрыть мусорный полигон «Ядрово», передает Интерфакс.

Жители вышли к зданию администрации с плакатами «Ядровский полигон закрыть», «Дайте нам дышать», «Не хочу задыхаться в Сычево», «Закрыть ТБО! Ядрово — Щелканово — Сычево».

Мэр Волоколамска Петр Лазарев сообщил, что новый участок «Ядрово» должен продолжить работу, однако он будет принимать отходы только из Волоколамксого района.

«Я думаю, что нам не надо искать другого места для свалки. <…> Мусор надо куда-то будет девать. Ограничить только для нужд города Волоколамска и Волоколамского района <…>. Нам ее хватит на 100 лет», — рассказал он Интерфаксу.

Протесты против полигона «Ядрово» продолжаются уже несколько месяцев. Люди жалуются на выбросы сероводорода. В марте ситуация обострилась: в Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города с симптомами отравления. 17 июня должен состояться местный референдум о закрытии свалки.

Жители Волоколамска подали иск с требованием закрыть свалку, однако городской суд Волоколамска отказался прекратить деятельность «Ядрово» и отстранить управляющую компанию от работы с ним. Ранее к владельцам свалки подали в суд восемь исков с просьбой взыскать с компании по 100 тыс. рублей по каждому заявлению на возмещение морального вреда.